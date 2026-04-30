Il Primo Maggio a Roma si avvicina e la cantante e conduttrice Arisa ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista a 361 Magazine. Prima del suo debutto come co-conduttrice dell’evento, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua partecipazione e sul ruolo che ricoprirà. Le sue parole sono state riportate senza commenti aggiuntivi, offrendo uno scorcio diretto sulle sue aspettative per questa giornata.

Primo Maggio Roma, le dichiarazioni della co-conduttrice Arisa rilasciate a 361 Magazine. Arisa non arriva mai dove te l’aspetti. E forse è proprio per questo che continua a essere una delle figure più magnetiche della scena italiana. Stavolta la troviamo sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, non (solo) con la voce, ma con la parola: sarà infatti co-conduttrice insieme a BigMama e Pierpaolo Spollon. Un trio che, già sulla carta, sembra voler rompere qualsiasi schema prestabilito. C’è qualcosa di profondamente simbolico in questa scelta. Arisa è un’artista che ha fatto della trasformazione la sua cifra: dagli esordi ironici e retrò, alle ballad che scavano nell’anima, fino a una presenza pubblica sempre più libera, a tratti spiazzante, sicuramente autentica.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Primo Maggio, Arisa alla conduzione: le dichiarazioni prima del debutto | L’intervista

Notizie correlate

Primo maggio: Arisa e Pierpaolo Spollon alla guida del ConcertoneArisa e Pierpaolo Spollon condurranno il Concertone del Primo maggio: annunciato il cast con il ritorno di BigMama.

Laura Pausini, il debutto alla conduzione di Sanremo 2026 con abiti da diva: tutti i look della prima serataLaura Pausini è la grande protagonista del Festival di Sanremo 2026, dove ricopre i panni di co-conduttrice in tutte le serate.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Arisa: Se al Primo Maggio facessimo dei pipponi allucinanti, annoiando i ragazzi, perderemmo subito la metà delle presenze in piazza. Portiamo la leggerezza – I cantanti del Concertone; Concertone Primo Maggio: da Geolier a Emma, scaletta stellare. Sul palco Spollon, BigMama, Arisa; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Spollon, BigMama e Arisa presentatori del Concertone del Primo Maggio.

Concerto Primo Maggio 2026 a Roma: Arisa, BigMama e Spollon presentano. Da Cocciante ai Litfiba, da Geolier a Frah Quintale: il cast completoConcerto Primo Maggio 2026 a Roma: Arisa, BigMama e Spollon presentano. Cocciante, Litfiba, Geolier, Pinguini, Madame e oltre 50 artisti. Diretta Rai 3 dalle 15.15 ... lifestyleblog.it

Arisa: «Il Primo Maggio? Non faremo pipponi inutili, annoiano i ragazzi. Con BigMama e Spollon siamo i giullari di corte»di Anna Laus Leggerezza e spontaneità. Sono queste le parole chiave del trio che guiderà la conduzione del Concertone del Primo Maggio. «I temi sono ... leggo.it

Primo Maggio, Cgil: con il decreto del Governo nessun beneficio per i lavoratori - facebook.com facebook