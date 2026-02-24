Laura Pausini il debutto alla conduzione di Sanremo 2026 con abiti da diva | tutti i look della prima serata

Laura Pausini ha attirato l’attenzione del pubblico indossando abiti da diva durante la prima serata di Sanremo 2026, portando un tocco glamour alla manifestazione. La cantante si è distinta per la scelta di look eleganti e ricercati, che hanno acceso i riflettori sul suo stile. La sua presenza sul palco ha generato entusiasmo tra gli spettatori, che hanno seguito con interesse ogni suo movimento. La serata si è conclusa con molte aspettative per i prossimi eventi.