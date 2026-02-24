Laura Pausini il debutto alla conduzione di Sanremo 2026 con abiti da diva | tutti i look della prima serata
Laura Pausini ha attirato l’attenzione del pubblico indossando abiti da diva durante la prima serata di Sanremo 2026, portando un tocco glamour alla manifestazione. La cantante si è distinta per la scelta di look eleganti e ricercati, che hanno acceso i riflettori sul suo stile. La sua presenza sul palco ha generato entusiasmo tra gli spettatori, che hanno seguito con interesse ogni suo movimento. La serata si è conclusa con molte aspettative per i prossimi eventi.
Laura Pausini è la grande protagonista del Festival di Sanremo 2026, dove ricopre i panni di co-conduttrice in tutte le serate. Chi ha firmato il suoi look della prima puntata dell'evento?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sanremo 2026, gli abiti di Laura Pausini per la prima serata del Festival: look, stilistaLaura Pausini ha scelto abiti eleganti e colorati per la prima serata di Sanremo 2026, attirando l'attenzione con dettagli raffinati.
Inizia oggi Sanremo 2026, la conferenza della prima serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini e Can YamanCarlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman annunciano l'apertura di Sanremo 2026 con una conferenza in diretta alle 12.
Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026 | Annuncio al TG1
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Sanremo 2026, il primo Festival di Laura Pausini come co?conduttrice. FOTO; Sanremo 2026, Laura Pausini: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico; Laura Pausini debutta a Sanremo 2026: emozione, preparazione e una risposta alle critiche; Laura Pausini e Sanremo? Una lunga storia d'amore, tutta in questo video.
Sanremo 2026 in diretta, prima serata in tempo reale. La scaletta di oggi. Il debutto di Pausini, attesa per FerroCarlo Conti omaggia Pippo Baudo, torna sul palco Olly. Poi la gara entra nel vivo con l’esibizione di 30 cantanti ‘big’. Apre Ditonellapiaga, chiude Nigiotti. Nel mezzo lo show. Max Pezzali sulla Cost ... msn.com
Laura Pausini, la sorpresa della figlia Paola: il gesto prima del debutto a Sanremo 2026In attesa di Sanremo 2026, Paola, la figlia di Laura Pausini ha sorpreso la mamma con un omaggio floreale: tulipani. donnaglamour.it
In “Io Canto 2” manca una traccia dance… Ma per fortuna ci sono #IPeggioPiùSanremo che hanno chiesto a Laura Pausini di cantare Relight My Fire dei Take That . . #RDSLovesSanremo #Sanremo2026 #LauraPausini - facebook.com facebook
Laura Pausini agli hater: «Alcuni sono maleducati» x.com