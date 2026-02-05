Dog Trek | escursione tra Summonte e l’Oasi WWF di Pannarano

Domenica 8 febbraio 2026, l’associazione Irpiniavventura organizza una passeggiata tra Summonte e l’Oasi WWF di Pannarano. L’evento è aperto a chi ha cani e ama stare all’aperto. Le persone partiranno al mattino per esplorare i sentieri e godersi una giornata di natura.

Domenica 8 febbraio 2026 l’associazione Irpiniavventura organizza un’escursione dedicata ai proprietari di cani e agli appassionati di attività all’aria aperta. L’iniziativa, denominata Dog Trek, prevede il ritrovo alle ore 9:00 in piazza a Summonte. Da qui i partecipanti si sposteranno verso l’Oasi WWF “Acqua delle Vene” di Pannarano, area naturale inserita nel Parco Regionale del Partenio. Il percorso individuato è un anello di circa 4 chilometri, di difficoltà contenuta e adatto anche a persone con un livello base di allenamento. L’escursione si svolgerà all’interno della faggeta di Pannarano e sarà accompagnata da un educatore cinofilo professionista, che seguirà il gruppo lungo il tragitto offrendo indicazioni pratiche sulla gestione del cane al guinzaglio, sulla comunicazione tra animali e sui comportamenti corretti da tenere in ambiente naturale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Dog Trek escursione

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Dog Trek escursione

Trek'n Folk a Calascio, sabato escursione tra storia e musicaUn cammino alla scoperta delle storie del territorio accompagnato dalla musica popolare. È questoTrek'n Folk, evento organizzato dalla Cooperativa di Comunità Vivi Calascio e dalla Scuola di Montagna ... ansa.it

Questi i nostri Dog Trekking Per info contatta SARA 379 226 5363 #DOGTREKGROUP #dogtrekkingbracciano #educazionecinofilaitinerante #trustindogs #EDUCAZIONECINOFILABRACCIANO facebook