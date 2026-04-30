Primo Maggio a teatro | in scena le poesie romagnole di Brisli con Denis Campitelli

Venerdì 1 maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, il Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro ospita lo spettacolo teatrale "Brisli", scritto e interpretato dall'attore Denis Campitelli. La serata offrirà un viaggio tra le “briciole di poesia romagnola”: brevi racconti, aneddoti e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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