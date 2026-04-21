San Mauro per la Liberazione teatro musica e pastasciutta antifascista | tra gli ospiti anche Roberto Mercadini e Denis Campitelli

A San Mauro Pascoli si terrà sabato 25 aprile la celebrazione dell’81esimo anniversario della Liberazione in Piazza Mazzini. L’evento prevede spettacoli teatrali, esibizioni musicali e un momento dedicato alla pastasciutta antifascista. Tra gli ospiti previsti ci sono Roberto Mercadini e Denis Campitelli, che parteciperanno alle attività in programma. La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e coinvolgerà la comunità locale.

A San Mauro Pascoli l’ 81esimo anniversario della Liberazione sarà celebrato in Piazza Mazzini nella mattinata di sabato 25 aprile. La festa avrà inizio alle 10 con il concerto del complesso bandistico Amici della Musica di San Mauro Pascoli. A seguire, sul palco della piazza interverranno il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate La vita, il ring e un pugile sul viale del tramonto: Denis Campitelli porta a teatro "Una bistecca" di Jack LondonI “Fuori Programma” del Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone tornano con un appuntamento speciale che unisce teatro, musica e sport. Leggi anche: Roberto Mercadini chiude la stagione del teatro di Russi con "Moby Dick" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Agnolottata a San Mauro: la tradizione piemontese torna protagonista in piazza; La Passione di Cristo: a San Mauro Castelverde la decima edizione della A Visària; Il centro storico si veste di vintage: arriva il nuovo mercatino della domenica tra riuso e artigianato; Scheda squadra Virtus San Mauro A Mare. Da degrado urbano a cultura: al Castelletto di San Mauro la nuova mostra La stanzaPer anni è stato un simbolo controverso, nato come costruzione abusiva privata sulle sponde del Po e rimasto a lungo ai margini della vita cittadina. Oggi, invece, il Castelletto di San Mauro Torinese ... giornalelavoce.it Ambiente, salute e prevenzione: San Mauro riparte dalle scuole con due progetti per i più giovaniA San Mauro Torinese si prova a costruire cittadini prima ancora che studenti. È una linea che emerge osservando da vicino alcune iniziative recenti che, pur affrontando temi diversi, condividono un e ... giornalelavoce.it San Mauro Pascoli, studenti del Tonino Guerra di Cervia vincono il Concorso Studente CheftoChef 2026 facebook