La vita il ring e un pugile sul viale del tramonto | Denis Campitelli porta a teatro Una bistecca di Jack London

Denis Campitelli sale sul palco del Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone per interpretare “Una bistecca” di Jack London, portando in scena un monologo che riflette sulla vita e sulla fatica del pugile ormai vicino alla fine della carriera. La rappresentazione, che si inserisce nella rassegna “Fuori Programma”, nasce dall’intenzione di raccontare attraverso la parola e l’emozione il mondo dei combattimenti, con un’attenzione particolare alla solitudine e alle sfide interiori dell’atleta. Un dettaglio che distingue questa performance è la scelta di Campitelli di indossare abiti sportivi autentici, rendendo ancora più reale e coinvolgente

I “Fuori Programma” del Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone tornano con un appuntamento speciale che unisce teatro, musica e sport. Domenica 15 febbraio, alle ore 17 e alle ore 18.30, alla palestra Seven Sporting Club per l'occasione andrà in scena in doppia replica l’anteprima di “Una bistecca”, tratto dall’omonimo racconto di Jack London. In scena Denis Campitelli accompagnato dalle musiche originali di Paolo Gradari al sassofono. Parole e musica si intrecciano per raccontare un incontro di pugilato che diventa metafora potente dell’esistenza. Protagonista della vicenda è Tom King, pugile ormai sul viale del tramonto, chiamato ad affrontare una giovane promessa della boxe in un match decisivo per la sua sopravvivenza.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il teatro torna a ospitare Denis Campitelli, figura di rilievo nel panorama romagnolo, con lo spettacolo

Tim King è un pugile che data la sua condizione di indigenza non riesce a preparare a dovere l’incontro con una giovane promessa della boxe. Un racconto di cruda umanità ambientato sul ring, che Denis Campitelli ha tratto dall’omonimo testo di Jack Londo - facebook.com facebook