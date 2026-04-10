Decreto Primo Maggio il testo in Pdf | welfare e detassazione ma scompare il salario minimo

Il governo ha presentato un decreto in vista del Primo Maggio che riguarda misure di welfare e detassazione. Tuttavia, nel testo non è prevista l'introduzione di un salario minimo stabilito per legge, ma si punta a lasciarlo alla contrattazione collettiva. La versione definitiva del provvedimento, disponibile in formato Pdf, mostra questa scelta, che ha suscitato reazioni tra le parti coinvolte. La discussione sul salario minimo rimane quindi aperta e ancora in evoluzione.

Roma, 10 aprile 2026 – Il governo prova a chiudere la partita del salario minimo per legge e a riaprirla su un altro terreno: quello della contrattazione collettiva. Lo schema di decreto attuativo della delega sul lavoro, provvedimento ribattezzato “ Decreto Primo Maggio” (che pubblichiamo nella sua ultima bozza), mette nero su bianco che il trattamento economico “proporzionato e sufficiente”, come prevede la Costituzione, va ricavato dai contratti nazionali, non da una soglia fissata per legge. Il messaggio politico è chiaro: la paga giusta, nella visione dell’esecutivo, non nasce da un minimo legale ma dal rafforzamento del sistema negoziale, chiamato a tornare asse portante della tutela salariale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Decreto Primo Maggio, il testo in Pdf: welfare e detassazione ma scompare il salario minimo Campania, il primo atto della giunta Fico è una legge sul salario minimoIl primo provvedimento della giunta Fico in Campania prevede il salario minimo e un meccenismo premiale per gli appalti pubblici. Il primo atto di Fico: la legge sul salario minimo in Campania a 9 euro l’ora nei contratti pubblici regionaliLa proposta di legge approda in Consiglio regionale: ma qual è il meccanismo del salario minimo a 9 euro ora?. Temi più discussi: Decreto Lavoro, salari in linea con i contratti più utilizzati; Contratti pirata? Salta incontro al ministero. Governo al lavoro su decreto Primo Maggio; Torna l'indennità di vacanza contrattuale. Idea del governo per il Primo Maggio; Il governo Meloni proroga il taglio delle accise fino al primo maggio. Decreto Primo Maggio, il testo in Pdf: welfare e detassazione ma scompare il salario minimoIl documento somiglia più a una manovra fiscale sul lavoro che a una riforma dei salari. Rinnovo dei contratti, welfare e sanità integrativa: ecco cosa prevede ... quotidiano.net Decreto primo maggio, M5s: Spalanca le porte ai contratti pirata legittimando lo sfruttamento del lavoroCarotenuto e Castellone preoccupati per il decreto che rischia di favorire contratti pirata e sfruttamento lavorativo ... ilfattoquotidiano.it Il Governo Meloni annuncia il Piano Casa con il prossimo decreto 1 maggio 2026: prezzi calmierati per gli italiani nella “zona grigia”, cosa sappiamo. Articolo completo sul nostro sito Link nel primo commento #giorgiameloni #pianocasa #immobiliare #pri - facebook.com facebook Salari, sindacati e imprese frenano sul decreto Primo maggio: “Non legittimare i contratti pirata” x.com