Primo Maggio a Roma | perché quest’anno il Concertone è solo l’inizio di un caos creativo

Il Primo Maggio a Roma si è aperto con migliaia di giovani radunati in Piazza San Giovanni, dove si sono svolte le tradizionali esibizioni musicali. Durante l’evento, si sono sollevate polveri dalla piazza, mentre le note di uno strumento elettrico risuonavano tra le strutture storiche. La giornata ha coinvolto diverse esibizioni e manifestazioni, attirando un grande afflusso di partecipanti e pubblico nelle vie centrali della città.

C’è un’immagine che definisce Roma il primo maggio: la polvere che si alza sotto i piedi di migliaia di ragazzi in Piazza San Giovanni mentre le note di un basso elettrico rimbalzano contro le mura aureliane. Ma quest’anno, l’atmosfera è diversa. Mentre il “Concertone” affronta la sfida etica dell’Intelligenza Artificiale, la città intorno sembra esplodere in una frammentazione di micro-eventi che raccontano una Capitale stanca dei grandi raduni anonimi e affamata di esperienze di nicchia, tra vigne urbane e musei della cucina trasformati in hub creativi. Se pensavate di cavarvela con un panino con la porchetta e una birra tiepida, sappiate che Roma ha piani molto più complessi per voi.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Primo Maggio a Roma: perché quest’anno il Concertone è solo l’inizio di un caos creativo Notizie correlate Il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil quest'anno sarà a MargheraNel polo industriale veneziano a rischio di deindustrializzazione l'evento nazionale con i segretari Landini, Bombardieri e Fumarola. Primo maggio a Roma: le strade chiuse e i bus deviati per il Concertone di San GiovanniVenerdì 1° maggio dalle ore 15:00 a piazza San Giovanni in Laterano si terrà il “Concertone” promosso da Cgil, Cisl e Uil dedicato al tema del lavoro... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Concertone del 1° maggio, il piano mobilità; Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Primo Maggio. Tutto pronto per il Concertone, la scaletta e dove vederlo. Chi c’è al Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma: l’elenco degli artisti sul palcoL’elenco dei cantanti che si alterneranno sul palco di Piazza San Giovanni a Roma nell’ormai tradizionale appuntamento promosso da Cgil, Cisl e Uil ... quotidiano.net Primo Maggio 2026 Roma: tutto sul Concerto a Piazza San Giovanni e dove fare la spesa (lista dei supermercati aperti)Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi simbolo della musica dal vivo: ovvero il Concerto del Primo Maggio 2026. L’appuntamento è fissato per venerdì 1° maggio nella suggestiva cornice di Piazz ... tg.la7.it Altro che cucina povera: per il primo maggio le virtù diventano alta moda domestica, con Filippo Flocco in versione Miranda Priestly in grembiule e Carmine alle prese con una mise en place degna di The Devil Wears Prada. Tra tovaglie “semplici” che spuntan - facebook.com facebook Primo maggio, Internazionali di tennis e grandi eventi: niente riposi per i tassisti di Roma ift.tt/X5ZzUMO x.com