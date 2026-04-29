Atalanta Juve Primavera 5-2 dcr | bianconeri sconfitti ai rigori doccia fredda tremenda La Dea vince la Coppa Italia

L'Atalanta ha vinto la finale di Coppa Italia Primavera battendo la Juventus ai rigori dopo il punteggio di 5-2 nei tempi regolamentari e supplementari. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra bergamasca, che si è aggiudicata il trofeo. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate per tutto l’arco dei novanta minuti, con i bianconeri che sono stati sconfitti ai calci di rigore.

di Marco Baridon Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 202526. (inviato all’Arena Civica di Milano) – La Juve Primavera perde nell’ultimo atto della Coppa Italia. Bianconeri avanti con Rizzo, recuperati al 94? a Isoa e poi sconfitti ai rigori. Atalanta Juve Primavera 5-2 dcr: sintesi e moviola. L’ATALANTA VINCE LA COPPA ITALIA Ruiz (Atalanta): GOL Elimoghale (Juventus): GOL Bellino (Atalanta): GOL Lopez (Juventus): PARATA ANELLI! Gasparello (Atalanta): GOL Verde (Juventus): PARATA ANELLI Mouisse (Atalanta): GOL PAREGGIO NEI 90?, SI VA AI RIGORI 90’+4? GOL ISOA – Pareggio clamoroso dell’Atalanta al 94?.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve Primavera 5-2 dcr: bianconeri sconfitti ai rigori, doccia fredda tremenda. La Dea vince la Coppa Italia Notizie correlate Diretta gol Coppa Italia: la Lazio vince ai rigori contro l’Atalanta e va in finale! Motta eroe: para 4 rigori!Celik Roma, irrompe un big di Serie A: novità decisive sul laterale in scadenza con i giallorossi! Le ultimissime di mercato Mercato Milan, spunta un... Parma Juve Primavera 1-0: doccia fredda Cardinali, ‘rivincita’ di Coppa che va ai ducali! Cade Padoindi Marco BaridonParma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di campionato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Coppa Italia Primavera: mercoledì la finale con la Juventus; Coppa Italia Primavera, Atalanta-Juventus: formazioni e cronaca live; Scheda squadra Atalanta U20; Classifica Campionato Primavera - 2025/2026. Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 ... juventusnews24.com Atalanta-Juve Primavera, diretta finale Coppa Italia: risultato in tempo reale. Si va ai rigori!Manca ormai poco al fischio d'inizio della finale di Coppa Italia Primavera tra Atalanta e Juve. I precedenti sorridono ai bianconeri, che negli ultimi 4 incontri ha sempre vinto. In questa stagione, ... tuttosport.com L’Atalanta vince la Coppa Italia Primavera battendo ai rigori la Juventus. All’Arena Civica di Milano la squadra di Zanchi si fa preferire e riporta a Bergamo un torneo che mancava dal 2002-2003 - facebook.com facebook LIVE Atalanta-Juve Primavera: si sblocca il match! Il risultato in tempo reale shorturl.at/Q7jee x.com