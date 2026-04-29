Atalanta Juve Primavera 5-2 dcr | bianconeri sconfitti ai rigori doccia fredda tremenda La Dea vince la Coppa Italia

Da juventusnews24.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atalanta ha vinto la finale di Coppa Italia Primavera battendo la Juventus ai rigori dopo il punteggio di 5-2 nei tempi regolamentari e supplementari. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra bergamasca, che si è aggiudicata il trofeo. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate per tutto l’arco dei novanta minuti, con i bianconeri che sono stati sconfitti ai calci di rigore.

di Marco Baridon Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 202526. (inviato all’Arena Civica di Milano) – La Juve Primavera perde nell’ultimo atto della Coppa Italia. Bianconeri avanti con Rizzo, recuperati al 94? a Isoa e poi sconfitti ai rigori. Atalanta Juve Primavera 5-2 dcr: sintesi e moviola. L’ATALANTA VINCE LA COPPA ITALIA Ruiz (Atalanta): GOL Elimoghale (Juventus): GOL Bellino (Atalanta): GOL Lopez (Juventus): PARATA ANELLI! Gasparello (Atalanta): GOL Verde (Juventus): PARATA ANELLI Mouisse (Atalanta): GOL PAREGGIO NEI 90?, SI VA AI RIGORI 90’+4? GOL ISOA – Pareggio clamoroso dell’Atalanta al 94?.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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