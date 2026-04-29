L'Atalanta vince ai rigori la Coppa Italia Primavera | Juve battuta sotto gli occhi di Spalletti e Comolli

L'Atalanta ha conquistato la Coppa Italia Primavera superando ai rigori la Juventus nell'incontro disputato all'Arena Civica di Milano. La squadra di Zanchi ha avuto la meglio sui bianconeri, portando a casa un trofeo che mancava dalla stagione 2002-2003. La partita si è svolta sotto gli occhi di alcuni rappresentanti di spicco del calcio, tra cui l'allenatore e un dirigente di club di alto livello.

L'Atalanta vince la Coppa Italia Primavera battendo ai rigori la Juventus. All'Arena Civica di Milano la squadra di Zanchi si fa preferire e riporta a Bergamo un trofeo che mancava dal 2002-2003.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Atalanta Juve Primavera 5-2 dcr: bianconeri sconfitti ai rigori, doccia fredda tremenda. La Dea vince la Coppa Italiadi Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Coppa Italia, la Lazio vola in finale: Atalanta battuta ai rigoriLa Lazioconquista la sua undicesima finale di Coppa Italiaal termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena contro l’Atalanta. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Atalanta e Juve si giocano la Coppa Italia Primavera; Due gol annullati, poi la Lazio vince ai rigori; Scheda squadra Atalanta U23; Coppa Italia, l'Inter batte 3-2 in rimonta il Como e vola in finale. L’Atalanta vince ai rigori la Coppa Italia Primavera: Juve battuta sotto gli occhi di Spalletti e ComolliL’Atalanta vince la Coppa Italia Primavera battendo ai rigori la Juventus. All’Arena Civica di Milano la squadra di Zanchi si fa preferire e riporta a Bergamo un torneo che mancava dal 2002-2003. Legg ... fanpage.it DIRETTA | Atalanta Juventus Primavera (risultato finale 5-3 dcr): alla Dea la Coppa Italia 2026! (29 aprile)Diretta Atalanta Juventus streaming video tv: risultato e probabili formazioni dall'Arena Civica per la finale della Coppa Italia Primavera, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net BEFFA CLAMOROSA PER LA JUVE PRIMAVERA I ragazzi di Padoin hanno perso la finale di Coppa Italia Primavera contro l'Atalanta ai rigori, dopo l'1-1 nei tempi regolamentari Dopo essere passata in vantaggio con Rizzo nel primo tempo, la Juve ha pr - facebook.com facebook GOOOOOOOOOOOOOOOOL ISOA EQUALISES IN THE 94TH MINUTE OF THE COPPA ITALIA PRIMAVERA FINAL x.com