L'Atalanta vince ai rigori la Coppa Italia Primavera | Juve battuta sotto gli occhi di Spalletti e Comolli

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atalanta ha conquistato la Coppa Italia Primavera superando ai rigori la Juventus nell'incontro disputato all'Arena Civica di Milano. La squadra di Zanchi ha avuto la meglio sui bianconeri, portando a casa un trofeo che mancava dalla stagione 2002-2003. La partita si è svolta sotto gli occhi di alcuni rappresentanti di spicco del calcio, tra cui l'allenatore e un dirigente di club di alto livello.

L'Atalanta vince la Coppa Italia Primavera battendo ai rigori la Juventus. All'Arena Civica di Milano la squadra di Zanchi si fa preferire e riporta a Bergamo un trofeo che mancava dal 2002-2003.🔗 Leggi su Fanpage.it

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