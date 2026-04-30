Primavera di vintage e antiquariato | torna il Via Roma street market

Domenica 3 maggio si terrà il Via Roma Street Market, un evento dedicato a vintage e antiquariato nel quartiere Roma. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 18,30 e vedrà la presenza di stand selezionati dall’Associazione Quartiere Roma, sotto la guida di Gina Pagnella. L’iniziativa offre l’opportunità di scoprire oggetti d’epoca e pezzi di antiquariato in un contesto di strada.

Torna il Via Roma Street Market. L'evento è in programma domenica 3 maggio, in quartiere Roma, dalle 9 alle 18,30, con gli stand di vintage e antiquariato selezionati da Gina Pagnella per l’Associazione Quartiere Roma.Da segnalare la presenza del dj Radiomare dalle 14,30 in zona giardini Merluzzo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Tra vintage e antiquariato, torna il Via Roma street marketDopo due mesi di stop invernale, torna il Via Roma Street Market domenica 1° marzo in quartiere Roma: dalle ore 9 alle 17,30 il quartiere sarà... Il Vintage Market più grande di Roma apre le porte alla primaveraSabato 14 e domenica 15 marzo 2026 arriva il primo appuntamento primaverile del Vintage Market, non solo un semplice mercatino ma un luogo in cui la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Accade in Primavera a Spoleto 2026; Il ritorno di Vivi Fortezza. Anteprima di primavera; LA 99 CURVE TORNA, COME UNA CLASSICA DI PRIMAVERA, IL 2 E 3 MAGGIO. SI PARTE DA SAN VINCENZO E SI PEDALA PER 90 KM SU BICI D’EPOCA, IN GIRO PER LA COSTA DEGLI ETRUSCHI IN TOSCANA.; Shopping di primavera, i tre must da cercare su Vinted (e gli errori da evitare). ‘Festa di PrimaVera’ ad Aquilea: un mix di sapori, natura e musicaSabato (25 aprile), allo spazio della Sagra della zuppa, si celebra l'arrivo della primavera con una giornata all'insegna della convivialità ... luccaindiretta.it Questa primavera la femminilità riparte da un paio di décolletée classicheCon l’arrivo della bella stagione, esplode anche la tendenza décolletée classiche primavera 2026. Un trend che punta sul ritorno di uno dei capisaldi del guardaroba in fatto di calzature. E lo fa con ... amica.it La primavera di Ludovico parla il linguaggio delle eccellenze. Questa settimana abbiamo selezionato ingredienti che viaggiano dal Mar Cantabrico alle vette della Val Cembra, per portarvi tre nuovi fuori menù che non dimenticherete facilmente. Le nostre - facebook.com facebook U20 | In bocca al lupo per la finale di Coppa Italia Primavera di questo pomeriggio x.com