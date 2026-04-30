Primavera di vintage e antiquariato | torna il Via Roma street market

Da ilpiacenza.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 3 maggio si terrà il Via Roma Street Market, un evento dedicato a vintage e antiquariato nel quartiere Roma. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 18,30 e vedrà la presenza di stand selezionati dall’Associazione Quartiere Roma, sotto la guida di Gina Pagnella. L’iniziativa offre l’opportunità di scoprire oggetti d’epoca e pezzi di antiquariato in un contesto di strada.

Torna il Via Roma Street Market. L'evento è in programma domenica 3 maggio, in quartiere Roma, dalle 9 alle 18,30, con gli stand di vintage e antiquariato selezionati da Gina Pagnella per l’Associazione Quartiere Roma.Da segnalare la presenza del dj Radiomare dalle 14,30 in zona giardini Merluzzo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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