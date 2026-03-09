Il Vintage Market più grande di Roma apre le porte alla primavera

9 mar 2026

Il Vintage Market più grande di Roma si prepara ad accogliere la primavera con il suo primo evento del 2026, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo. Questo mercatino, che si distingue per l’ampia offerta di prodotti vintage e artigianali, diventa un punto di incontro tra appassionati, artisti e commercianti. L’evento si svolge in uno spazio dedicato alla promozione della creatività e della sostenibilità.

Sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 arriva il primo appuntamento primaverile del Vintage Market, non solo un semplice mercatino ma un luogo in cui la creatività e la sostenibilità rendono magica ogni esperienza. La bella stagione inizia al San Paolo District, ex deposito ATAC, che per l’occasione diventerà un luogo di incontro tra lo shopping sostenibile e il riciclo creativo con laboratori per i più piccoli. Ci saranno duecento espositori provenienti da tutta Italia tra artigiani, artisti, illustratori e stilisti che all'interno dei loro stand proporranno pezzi unici. Troverete anche abbigliamento e accessori vintage selezionati, oggetti handmade, libri, giochi e libri per bambini, cosmesi bio, piante e fiori, upcycling. 🔗 Leggi su Romatoday.it

