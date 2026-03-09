Il Vintage Market più grande di Roma apre le porte alla primavera

Il Vintage Market più grande di Roma si prepara ad accogliere la primavera con il suo primo evento del 2026, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo. Questo mercatino, che si distingue per l’ampia offerta di prodotti vintage e artigianali, diventa un punto di incontro tra appassionati, artisti e commercianti. L’evento si svolge in uno spazio dedicato alla promozione della creatività e della sostenibilità.

Sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 arriva il primo appuntamento primaverile del Vintage Market, non solo un semplice mercatino ma un luogo in cui la creatività e la sostenibilità rendono magica ogni esperienza. La bella stagione inizia al San Paolo District, ex deposito ATAC, che per l’occasione diventerà un luogo di incontro tra lo shopping sostenibile e il riciclo creativo con laboratori per i più piccoli. Ci saranno duecento espositori provenienti da tutta Italia tra artigiani, artisti, illustratori e stilisti che all'interno dei loro stand proporranno pezzi unici. Troverete anche abbigliamento e accessori vintage selezionati, oggetti handmade, libri, giochi e libri per bambini, cosmesi bio, piante e fiori, upcycling. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Inizia ufficialmente il weekend Poco più di una settimana al Vintage Market Roma Più di 200 espositori da scoprire tra vintage, artigianato, produttori, libri, piante design e creatività 14 & 15 Marzo dalle 11:00 alle 20:00 Market • Lab • Kids • F&B • Good - facebook.com facebook