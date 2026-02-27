Tra vintage e antiquariato torna il Via Roma street market

Domenica 1° marzo il quartiere Roma ospiterà nuovamente il Via Roma Street Market, dopo due mesi di pausa invernale. Dalle 9 alle 17,30 saranno presenti stand di vintage e antiquariato scelti dall’Associazione Quartiere Roma, con la curatela di Gina Pagnella. L’evento interessa l’intera zona, che si prepara ad accogliere commercianti e visitatori per una giornata dedicata al commercio di oggetti d’epoca e collezioni.

Dopo due mesi di stop invernale, torna il Via Roma Street Market domenica 1° marzo in quartiere Roma: dalle ore 9 alle 17,30 il quartiere sarà "invaso" dagli stand di vintage e antiquariato selezionati da Gina Pagnella per Associazione Quartiere Roma.Da segnalare la presenza dell'illustratore.