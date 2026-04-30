Domani e sabato, via Regia e piazza Santissima Annunziata ospiteranno l’evento “Primavera Color Negroni”, una manifestazione di due giorni che prevede attività e iniziative dedicate alla stagione primaverile. La festa mira a coinvolgere i partecipanti in un programma di intrattenimento e spettacoli, con l’obiettivo di celebrare l’arrivo della primavera nel centro cittadino. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Siete pronti a risvegliare i vostri sensi? Sta arrivando in via Regia e in piazza Santissima Annunziata, domani e sabato, una primavera " Color Negroni ". L’iniziativa si chiama " Risveglio e Cinguettio " sono due giorni di festa all’insegna dell’allegria, dell’arte, della cultura della musica e della gastronomia di qualità. Ad organizzare l’evento sono due sodalizi importanti: l’associazione Sorriso Viareggino e il Club del Negroni, che ormai da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati del "Conte", ma anche per tutti coloro che amano l’originalità e l’unicità delle sue oltre quarantacinque specialità. Durante la due giorni ci saranno stand con artigianato originale e ricercato, floricoltura, arte ed ovviamente gastronomia di buona qualità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primavera Color Negroni. Due giorni di grande festa nel cuore di via Regia

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