Teolo incendio in canna fumaria | vigili del fuoco al lavoro danni all’abitazione ma nessun ferito Indagini in corso

A Teolo, un incendio in canna fumaria ha causato danni a un appartamento nella serata di ieri, mentre i vigili del fuoco hanno spento le fiamme. La fiamma si è sviluppata improvvisamente, provocando un principio di incendio che ha interessato la parte superiore della casa. Nessuno si è fatto male, ma le operazioni di spegnimento hanno richiesto diverse ore. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle cause dell’incendio.

Notte di Paura a Teolo: Incendio in Canna Fumaria, Intervento dei Vigili del Fuoco. Una notte di apprensione si è vissuta ieri sera a Teolo, in provincia di Padova, dove un incendio divampato in una canna fumaria ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. L'emergenza, scoppiata intorno alle 21:00 in via Montemerlo, ha fortunatamente evitato feriti, ma ha causato danni significativi a un'abitazione. La prontezza dei residenti nell'allertare i soccorsi e l'efficacia dell'intervento dei vigili del fuoco hanno impedito che la situazione degenerasse. L'Allarme e l'Intervento dei Soccorsi. L'allarme è scattato quando i residenti dell'abitazione hanno notato la presenza di fumo e fiamme provenienti dalla canna fumaria.