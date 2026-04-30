Prima quella norma non esisteva

Il Comune ha fornito una versione differente di quanto accaduto al bambino, figlio di due mamme, che è stato escluso dal nido a causa di un punteggio ritenuto insufficiente. La vicenda si lega a una norma che, secondo le fonti comunali, non era in vigore in passato, contestando così le interpretazioni precedenti. La decisione di escludere il bambino ha suscitato reazioni e discussioni tra le famiglie coinvolte.

Dal Comune arriva però una lettura completamente diversa della vicenda che riguarda il bimbo, figlio di due mamme, escluso dal nido per l’attribuzione di un punteggio troppo basso. L’assessora alle Politiche educative Antonella Andreoli difende l’operato degli uffici e respinge l’idea che ci sia stato un errore nella formazione della graduatoria. "La sentenza, se letta bene, per noi è anche positiva sotto alcuni aspetti – spiega – perché riconosce che si tratta di una questione sopravvenuta. L’illegittimità dell’atto deriva da una dichiarazione di incostituzionalità intervenuta successivamente, nel corso del giudizio. Quando il Comune ha formato la graduatoria, nel 2024, quella norma era pienamente vigente e doveva essere applicata".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Prima quella norma non esisteva" Negare non aiuta. Notizie correlate Altro che romani: l’olio d’oliva italiano esisteva già mille anni primaQuando pensiamo all’olio d’oliva, prodotto principe della cucina italiana e della dieta mediterranea, l’immaginazione corre subito agli Antichi... Leggi anche: Quei 5mila elettori senza più una voce: «Democrazia violata legalmente, quella norma è da cambiare» Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Prima quella norma non esisteva; Sul decreto Sicurezza il governo Meloni rispolvera i metodi di Berlusconi; Viaggiare con i propri animali, in vigore le nuove regole UE. Ecco la guida pratica; Obbligazioni a soggetto determinabile: il delicato confine dell’ammissibilità. Prima quella norma non esistevaDal Comune arriva però una lettura completamente diversa della vicenda che riguarda il bimbo, figlio di due mamme, escluso dal nido per l’attribuzione di un punteggio troppo basso. L’assessora alle Po ... ilrestodelcarlino.it La prima pagina di oggi, 30 aprile 2026 Ci trovi in edicola e online https://bit.ly/lagazzettaweb - facebook.com facebook La Flotilla è stata intercettata e circondata da navi israeliane: “Prima i droni poi l’accerchiamento" x.com