Altro che romani | l’olio d’oliva italiano esisteva già mille anni prima

Quando si parla di olio d’oliva, in Italia, molti pensano subito ai Romani e alle loro ville antiche. Ma la verità è che gli italiani producevano olio già mille anni prima dell’Impero. Le testimonianze archeologiche dimostrano che questa tradizione ha radici molto più profonde di quanto si creda.

Quando pensiamo all’olio d’oliva, prodotto principe della cucina italiana e della dieta mediterranea, l’immaginazione corre subito agli Antichi Romani, alle ville rustiche e alle grandi anfore dell’Impero. E invece la sua storia è molto più antica. Le ultime ricerche archeologiche ci raccontano infatti che l’olio d’oliva faceva parte della vita della penisola italiana almeno mille anni prima dell’ascesa di Roma. Una scoperta che ribalta il classico immaginario collettivo e restituisce all’Italia pre-romana un ruolo centrale nella nascita dell’economia mediterranea dell’olio. LEGGI ANCHE: Il Nettuno di Lione arriva a Roma: capolavoro in bronzo in mostra al Museo Barracco L’olio d’oliva prima degli Antichi Romani: le tracce nascoste nel paesaggio e nella storia della penisola italiana.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Altro che romani

Le autorità stanno intensificando i controlli nel settore olivicolo e oleario a Brindisi, con particolare attenzione alla qualità dell’olio venduto al pubblico.

Dopo due anni di aumenti continui, il prezzo dell’olio d’oliva in Italia ha cominciato a calare.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Altro che romani

Argomenti discussi: Dentro Roma una famiglia alleva vacche e pecore da un secolo: Ora il Comune ci obbliga a chiudere e uccidere 200 capi; Don Bosco, le lettere e le donne; Laurie Anderson: Negli Stati Uniti c’è uno strano fascismo seguito da sonnambuli; Caso Sangiuliano, Boccia e un giornalista a rischio processo per la diffusione degli audio.

[Altro che i romani] BIRRATA A VARESERyzen 7 9800X3D è il nuovo riferimento per il gaming. Più veloce del Ryzen 7 7800X3D, già leader del settore, la CPU Zen 5 con 3D V-Cache è anche molto più veloce delle precedenti soluzioni X3D con ... hwupgrade.it

Ristoranti romani a Milano, l'onda travolgente: arriva Claudio Amendola, raddoppia Max MariolaSecondo un recente studio dell’università del Nebraska, a Milano ci sono più ristoranti di cucina romana che auto in sosta vietata. Si scherza, naturalmente. Ma, procedendo di questo passo, la realtà ... milano.corriere.it

News dai Castelli Romani: avvisi, bandi, corsi e tanto altro Le trovate scorrendo fino in fondo alla pagina di Castellinforma: https://www.castellinforma.it/ Nuovo corso gratuito "Imparare il vino": percorso formativo di enologia e degustazione, rivolto a chi ope facebook