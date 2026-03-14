Tra il 2021 e il 2023, 4.756 elettori in quattro comuni della provincia di Brindisi hanno espresso il loro voto per candidati al consiglio comunale che successivamente non hanno più rappresentanza. Questi cittadini si sono trovati privi di voce nelle istituzioni locali, segnando una situazione che ha suscitato critiche sulla normativa vigente. La questione riguarda un aspetto legale che alcuni considerano da modificare.

Quasi cinquemila voti senza rappresentanza: sono 4.756 gli elettori che, tra il 2021 e il 2023, in quattro comuni della provincia di Brindisi hanno scelto candidati al consiglio comunale poi eletti e divenuti assessori, oggi esclusi dalla partita delle Provinciali. Una “ghigliottina” politica che attraversa centrodestra e centrosinistra e che, per rimpasti e crisi di maggioranza, ha lasciato senza voce figure che in molti casi erano risultate recordman di preferenze personali: a Brindisi Gianluca Quarta (Forza Italia), Massimiliano Oggiano (Fratelli d’Italia), Luciano Loiacono (Casa dei Moderati), Antonio Pisanelli (FdI) e Antonio Bruno (Lista Marchionna Sindaco), a Ostuni l’ex vicesindaco Giuseppe Tanzarella, a Francavilla Fontana Giuseppe Bellanova e Numa Ammaturo, a Fasano Donatella Martucci. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Quei 5mila elettori senza più una voce: «Democrazia violata legalmente, quella norma è da cambiare»

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