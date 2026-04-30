Nicolò Robba, Chief Product Officer di Prima Assicurazioni, ha affermato che i Large Language Model (LLM) permettono di ottenere risultati concreti solo quando vengono integrati nei processi quotidiani dell’azienda. Secondo lui, il valore dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni si manifesta attraverso l’applicazione pratica e non semplicemente nelle capacità tecniche o nelle potenzialità teoriche. Questa prospettiva mette in luce l’importanza dell’implementazione efficace nel contesto operativo.

Nicolò Robba, Chief Product Officer di Prima Assicurazioni, spiega perché i Large Language Model creano valore solo se integrati nei processi operativi. Prima assicurazioni e LLM: il vero valore non è nel modello. Nel settore assicurativo, il dibattito sull’intelligenza artificiale si concentra spesso sulle performance dei modelli. Eppure, come evidenzia Nicolò Robba, Chief Product Officer di Prima assicurazioni, il vero valore dei Large Language Model risiede nella loro capacità di entrare nei processi operativi e generare impatti concreti. Negli ultimi anni, gli LLM hanno trovato spazio anche nell’insurtech, ma il loro contributo resta limitato quando vengono utilizzati in modo isolato, ad esempio come chatbot standalone.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Prima assicurazioni e AI: perché il valore dei LLM nasce nei processi, non nel modello

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