AI e Crypto | la trappola dei router LLM che ruba i portafogli digitali

Da ameve.eu 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricercatori dell’Università della California hanno condotto un esperimento che ha mostrato come l’utilizzo di router LLM, ovvero intermediari nei modelli linguistici, possa mettere a rischio la sicurezza dei portafogli digitali. Lo studio ha evidenziato vulnerabilità legate a questa tecnologia, senza tuttavia fornire dettagli su eventuali conseguenze o impatti specifici. L’indagine si concentra sulle possibili falle introdotte dall’uso di questi sistemi nel settore delle criptovalute e dell’intelligenza artificiale.

Un esperimento condotto dai ricercatori dell’Università della California ha rivelato come l’uso di intermediari per i modelli linguistici possa compromettere la sicurezza dei portafogli digitali. Attraverso una trappola basata su un wallet Ether collegato a infrastrutture di routing AI, gli esperti sono riusciti a osservare il furto di fondi, dimostrando la vulnerabilità dei sistemi che gestiscono le transazioni tramite agenti automatizzati. La prova del nove è avvenuta con un importo inferiore ai 50 dollari, ma il dato tecnico sottostante è molto più pesante. I test hanno coinvolto 428 router per LLM, suddivisi tra 28 soluzioni a pagamento e 400 versioni gratuite reperite nelle comunità online.🔗 Leggi su Ameve.eu

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