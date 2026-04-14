AI e Crypto | la trappola dei router LLM che ruba i portafogli digitali

Ricercatori dell’Università della California hanno condotto un esperimento che ha mostrato come l’utilizzo di router LLM, ovvero intermediari nei modelli linguistici, possa mettere a rischio la sicurezza dei portafogli digitali. Lo studio ha evidenziato vulnerabilità legate a questa tecnologia, senza tuttavia fornire dettagli su eventuali conseguenze o impatti specifici. L’indagine si concentra sulle possibili falle introdotte dall’uso di questi sistemi nel settore delle criptovalute e dell’intelligenza artificiale.

Un esperimento condotto dai ricercatori dell’Università della California ha rivelato come l’uso di intermediari per i modelli linguistici possa compromettere la sicurezza dei portafogli digitali. Attraverso una trappola basata su un wallet Ether collegato a infrastrutture di routing AI, gli esperti sono riusciti a osservare il furto di fondi, dimostrando la vulnerabilità dei sistemi che gestiscono le transazioni tramite agenti automatizzati. La prova del nove è avvenuta con un importo inferiore ai 50 dollari, ma il dato tecnico sottostante è molto più pesante. I test hanno coinvolto 428 router per LLM, suddivisi tra 28 soluzioni a pagamento e 400 versioni gratuite reperite nelle comunità online.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AI e Crypto: la trappola dei router LLM che ruba i portafogli digitali Ruba i portafogli ai corrieri durante le consegne: arrestato per la terza volta a SorrentoI colpi a Sorrento, spesso nella stessa zona: arrestato per la terza volta, è di nuovo in carcere un 42enne originario di Torre Annunziata, nel... Falso aggiornamento Windows 11: la trappola che ruba i dati onlineUn sofisticato tentativo di furto dati si è materializzato attraverso un portale web che imita perfettamente il sito di assistenza tecnica di... Argomenti più discussi: Ethereum resta in trappola: fallimento dei colloqui USA-Iran frena il rialzo; Zcash sotto i riflettori: il rialzo potrebbe essere una trappola; Calma prima della tempesta; Bitcoin scende sotto quota $69.000 mentre si avvicina la scadenza dell’attacco iraniano. LA SFIDA RUSSA AI MERCATI: UNA RETE CRYPTO PER L'AFRICA Mosca ha lanciato A7, una rete finanziaria basata sulla «stablecoin» A7A5 ancorata al rublo per aggirare le sanzioni occidentali. Controllata dalla banca Promsvyazbank (legata al comparto facebook L’ #intelligenzaartificiale passa all’azione nei mercati #crypto e impone una riflessione sulla sicurezza dei sistemi automatizzati x.com