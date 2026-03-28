La crescente attenzione delle aziende alla reputazione digitale dei candidati | perché i social vengono consultati nei processi di selezione

Sempre più aziende controllano i profili social dei candidati durante le selezioni, verificando contenuti pubblicati e comportamenti online. Questa pratica si è diffusa come parte del processo di valutazione, in modo da acquisire informazioni aggiuntive sulla persona candidata. La consultazione dei social network avviene generalmente prima di prendere una decisione di assunzione, integrandosi con i metodi tradizionali di selezione.

L a crescente attenzione delle aziende alla reputazione digitale dei candidati: perché i social vengono consultati nei processi di selezione, quali segnali vengono osservati – in positivo e negativo – qualche consiglio e una riflessione sulla nostra generale consapevolezza dell’identità digitale che offriamo. Lavoro, l’AI ridisegna il mercato: le professioni a rischio, quelle in espansione e come fare reskilling X Leggi anche › Lavoro e isolamento da smart working. Le strategie per superarlo “Sto partecipando a un processo di selezione per una posizione che considero molto importante per il mio percorso professionale e negli ultimi giorni mi sono chiesto quanto oggi i datori di lavoro controllino i profili social dei candidati durante l’iter di selezione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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