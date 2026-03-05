Rincari benzina gasolio oltre i 2,2 euro | prezzi alle stelle in pochi giorni c’è chi grida alla speculazione

Negli ultimi giorni i prezzi dei carburanti sono aumentati rapidamente, con il gasolio che in alcune città toscane ha già superato i 2,20 euro al litro in modalità servita. Le tariffe della benzina sono salite di conseguenza, generando preoccupazioni tra automobilisti e operatori del settore. Alcuni osservatori hanno avanzato ipotesi di speculazione, mentre altri attendono sviluppi sui mercati energetici.

Firenze, 5 marzo 2026 – Quello che molti temevano è accaduto. I prezzi dei carburanti stanno correndo verso l’alto e in diverse città toscane il gasolio ha già superato quota due euro al litro in modalità servita. Secondo quanto emerge dall’ Osservaprezzi carburante del ministero, a Firenze, all’impianto Ip di via del Bronzino, il diesel ha raggiunto e superato i 2,2 euro al litro per il servito, mentre il self service ha già oltrepassato 1,9 euro. Anche la benzina sfiora i 1,9 euro al litro. Aspettare o annullare la prenotazione? Vacanze, voli cancellati e rotte chiuse: cosa conviene fare Il prezzo più basso nel capoluogo si trova alla pompa bianca di via Senese, ma la differenza è minima: il gasolio si attesta comunque intorno a 1,97 euro al litro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

