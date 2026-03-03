Previsioni meteo per Avellino – 3 marzo 2026

Il 3 marzo 2026 ad Avellino si prevede una giornata con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Durante la mattinata e il pomeriggio, il cielo rimarrà sgombro da precipitazioni, mentre in serata si verificheranno alcuni addensamenti. Non sono previste piogge di alcun tipo durante tutto il giorno.

Ad Avellino, il 3 marzo 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Previsioni meteo per Avellino – 1 marzo 2026Ad Avellino, il 1° marzo 2026, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata e non sono previste...

Previsioni meteo per Avellino – 2 marzo 2026Ad Avellino il 2 marzo 2026 i cieli si presenteranno in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata.

