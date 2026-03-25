Domenica 29 marzo si terrà a Legnano la tradizionale “Camminata per la Vita”, un evento promosso dalla sezione locale della LILT, l’organizzazione dedicata alla lotta contro i tumori. La manifestazione coinvolgerà cittadini di tutte le età e si svolgerà nel centro della città, con l’obiettivo di promuovere iniziative di solidarietà e di sensibilizzazione sulla prevenzione.

Domenica 29 marzo torna la Camminata per la Vita 2026, organizzata dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Legnano. Un evento che unisce movimento, solidarietà e sensibilizzazione alla prevenzione: “ Prevenire è vivere ”, ricordano gli organizzatori, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e di corretti stili di vita nella lotta contro i tumori. La partenza e l’arrivo della camminata saranno a Villa Jucker, in Corso Matteotti 3. Le iscrizioni apriranno alle 9.30 e chiuderanno alle 10.30, con partenza fissata alle ore 10.30. La partecipazione prevede un’offerta minima di 10 euro, mentre i bambini potranno partecipare gratuitamente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Camminata per la Vita” a Legnano il 29 marzo: solidarietà e prevenzione al centro della città

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