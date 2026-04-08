Camminata e screening | torna Muoviamoci! per il diabete 2026 con partenza da Piazza delle Erbe
Al via la settima edizione della manifestazione “Muoviamoci per il diabete” Camminata alla scoperta delle Mura Cittadine accompagnati dai volontari dei Lions Club, del Comitato Mura, della Società sportiva Libertas e dell'Associazione Diabetici. Scopri il volantino con tutte le info. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Dalla Piazza alla Spezieria, Il Cammino delle Erbe a ModenaL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Sabato 21 Marzo -...
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Auto d’epoca, screening e camminata: il 12 aprile torna a Legnano il Lions DayIl ricavato della camminata verrà destinato all’acquisto di un nuovo defibrillatore con 60mila vita da salvare ... legnanonews.com
Diabete, circa 20mila padovani non sanno di averlo: domenica torna in piazza la prevenzioneIl 12 aprile si terrà la settima edizione di Muoviamoci per il diabete da Piazza delle Erbe, iniziativa che unisce prevenzione, attività fisica e scoperta della città: dalle 9 alle 13 medici e opera ... padovaoggi.it
Parlammo 'e cose serie: stammatina Ballardini s'è fatto 'a camminata a Montevergine U.S. Avellino 1912 #ballardini #montevergine - facebook.com facebook
Torna la Mangiandando a Pianfei: il 26 aprile la 17ª camminata tra gusto e natura x.com