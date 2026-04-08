Al via la settima edizione della manifestazione “Muoviamoci per il diabete” Camminata alla scoperta delle Mura Cittadine accompagnati dai volontari dei Lions Club, del Comitato Mura, della Società sportiva Libertas e dell'Associazione Diabetici. Scopri il volantino con tutte le info. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Dalla Piazza alla Spezieria, Il Cammino delle Erbe a ModenaL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Sabato 21 Marzo -...

Temi più discussi: Camminata e screening: torna Muoviamoci! per il diabete 2026 con partenza da Piazza delle Erbe; Auto d’epoca, screening e camminata: il 12 aprile torna a Legnano il Lions Day; PADOVA | ‘MUOVIAMOCI PER IL DIABETE’ TORNA LA CAMMINATA ALLA SCOPERTA DELLE MURA; Lions Day a Legnano. Domenica 12 in piazza auto d'epoca, screening e una camminata benefica.

Auto d’epoca, screening e camminata: il 12 aprile torna a Legnano il Lions DayIl ricavato della camminata verrà destinato all’acquisto di un nuovo defibrillatore con 60mila vita da salvare ... legnanonews.com

Diabete, circa 20mila padovani non sanno di averlo: domenica torna in piazza la prevenzioneIl 12 aprile si terrà la settima edizione di Muoviamoci per il diabete da Piazza delle Erbe, iniziativa che unisce prevenzione, attività fisica e scoperta della città: dalle 9 alle 13 medici e opera ... padovaoggi.it

Parlammo 'e cose serie: stammatina Ballardini s'è fatto 'a camminata a Montevergine U.S. Avellino 1912 #ballardini #montevergine - facebook.com facebook

Torna la Mangiandando a Pianfei: il 26 aprile la 17ª camminata tra gusto e natura x.com