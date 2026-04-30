Prevenzione della meningite | open day dei centri vaccinali

I centri vaccinali dell'ASL di Foggia hanno organizzato un open day dedicato alla prevenzione della meningite. L'iniziativa si rivolge alla popolazione per promuovere l'importanza delle vaccinazioni contro questa malattia. Durante l'evento, sarà possibile ricevere informazioni e sottoporsi alle vaccinazioni disponibili presso le strutture coinvolte. L'obiettivo è aumentare le coperture vaccinali e sensibilizzare sulla prevenzione.

ASL Foggia-Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. nel mese di maggio Mese di maggio dedicato alla prevenzione della meningite, attraverso campagne di informazione e vaccinazione sul territorio, dopo i recenti casi segnalati in Europa. ASL Foggia, su iniziativa del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.), ha organizzato una serie di Open Day nei centri vaccinali del capoluogo e dei comuni della provincia dal 4 al 28 maggio 2026. La meningite è un’infiammazione delle membrane che avvolgono cervello e midollo spinale, causata da infezioni virali, più comuni e solitamente meno gravi, o batteriche, più rare e acute.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Prevenzione della meningite: open day dei centri vaccinali Notizie correlate Leggi anche: Settimana mondiale delle vaccinazioni: open day nei centri della Asst Papa Giovanni Pertosse, al via la settimana della prevenzione in Piemonte: open day e vacciniDal 13 al 17 aprile al via in Piemonte una settimana di informazione e divulgazione vaccinale dedicata alla pertosse. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Meningite, la Asl di Sassari promuove la vaccinazione: ecco quando si potrà effettuare; Settimana dell’Immunizzazione e della Meningite, Open Day alla Asl di Sassari; Meningite, a Sassari l'open day per i vaccini: gratis per adolescenti e soggetti fragili; Asl Sassari, proseguono gli open day dedicati alla vaccinazione contro la meningite. Cos’è la meningite: sintomi, cure, prevenzione ed effetti della grave infezioneLa meningite può avere complicazioni gravi, tra cui danni neurologici permanenti, perdita dell’udito, sepsi e, nei casi più gravi, morte. La prevenzione è possibile tramite vaccini, disponibili per i ... blitzquotidiano.it Open day prevenzione, tra Carini e ospedale Ingrassia oltre 700 prestazioniSettimana intensa per il programma degli Open Day Itineranti della Prevenzione promosso dall'Asp di Palermo, che tra la tappa di martedì 21 aprile a Carini e quella di ieri, giovedì 23 aprile all'ospe ... ansa.it ` Controllo nei Visita dermatologica A maggio la prevenzione della pelle è fondamentale, soprattutto prima dell’esposizione al sole. Prenota qui. www.villarizzo.it/landing/maggio-20 - facebook.com facebook