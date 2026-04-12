Pertosse al via la settimana della prevenzione in Piemonte | open day e vaccini

In Piemonte, dal 13 al 17 aprile, si svolge una settimana dedicata alla prevenzione della pertosse. Durante questi giorni, saranno organizzati open day e iniziative per promuovere la vaccinazione e fornire informazioni sulla malattia. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della protezione attraverso i vaccini e favorire l’accesso ai servizi sanitari dedicati. L’evento si inserisce nel quadro delle attività di salute pubblica in regione.

Dal 13 al 17 aprile al via in Piemonte una settimana di informazione e divulgazione vaccinale dedicata alla pertosse. In programma ci sono convegni ed eventi pensati per sensibilizzare i cittadini nei confronti di quella che i sanitari definiscono ormai una minaccia emergente. I numeri parlano.🔗 Leggi su Novaratoday.it Ostia, open day al Grassi per la giornata di prevenzione dell’alcolOstia, 9 aprile 2026 – Martedì 14 aprile, in occasione della Giornata dedicata alla prevenzione dei danni correlati al consumo di alcol, la ASL Roma... Leggi anche: Open day della prevenzione: 410 prestazioni in un giorno allo Zen, a Cefalù la prossima tappa