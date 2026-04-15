Dal 27 al 30 aprile si svolge la Settimana mondiale delle vaccinazioni con un open day nei centri della Asst Papa Giovanni. Durante questi giorni, le persone possono recarsi senza prenotazione per ricevere gratuitamente le vaccinazioni contro Herpes Zoster, pneumococco e HPV. L'iniziativa mira a favorire l'accesso alle immunizzazioni e coinvolge tutti i cittadini interessati. Le campagne si svolgono in vari centri della rete sanitaria locale.

LE DATE. Dal 27 al 30 aprile vaccinazioni gratuite e senza prenotazione contro Herpes Zoster, pneumococco e HPV. In occasione della Settimana mondiale delle vaccinazioni, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità dal 24 al 30 aprile, la Asst Papa Giovanni XXIII mette in campo una serie di iniziative dedicate alla prevenzione, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle vaccinazioni e facilitarne l’accesso. Dal 27 al 30 aprile, infatti, i centri vaccinali del territorio apriranno le porte con open day ad accesso libero, offrendo la possibilità di vaccinarsi gratuitamente e senza prenotazione contro Herpes Zoster, pneumococco e Papilloma Virus (HPV).🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Settimana mondiale delle vaccinazioni: open day nei centri della Asst Papa Giovanni

Notizie correlate

Giornata mondiale della salute: open day delle Case di Comunità dell’Asst Papa GiovanniOpen day Case di Comunità Dal 7 al 10 aprile 2026 in tutte le cinque Case di Comunità gestite dall’ASST Papa Giovanni XXIII sarà attivo, sempre dalle...

Leggi anche: Settimana mondiale delle vaccinazioni: sedute straordinarie all’Asst Bergamo Ovest

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Settimana mondiale delle vaccinazioni: sedute straordinarie all’Asst Bergamo Ovest; Dal 24 al 30 aprile sedute vaccinali per i più fragili.

Settimana mondiale delle vaccinazioni: open day nei centri della Asst Papa GiovanniIn occasione della Settimana mondiale delle vaccinazioni, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità dal 24 al 30 aprile, la Asst Papa Giovanni XXIII mette in campo una serie di iniziative ded ... ecodibergamo.it

Settimana Mondiale delle Vaccinazioni: sedute straordinarie nei centri vaccinali di ASST Sette LaghiIn occasione della Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ASST Sette Laghi attiva sedute vaccinali straordinarie su tutto il territorio. varesenews.it

Il Laboratorio Caregiver Bergamo organizza per giovedì 23 aprile 2026 il webinar informativo «La gestione del conflitto tra familiari di una persona malata» con la psicologa dell’ASST Papa Giovanni XXIII Paola Savoldelli: un incontro pensato per i caregiver - facebook.com facebook