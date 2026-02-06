Screening gratuiti e incontri dedicati alla prevenzione | a Bari le attività del polo socio-sanitario di prossimità

A Bari proseguono gli appuntamenti del polo socio-sanitario di prossimità con screening gratuiti e incontri sulla prevenzione. Le attività, organizzate da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Africa Cuamm Bari, continuano anche a febbraio. Le persone possono sottoporsi a controlli gratuiti e partecipare a incontri informativi, senza prenotazione, in via Re David 76. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di controlli regolari e prevenzione.

Screening gratuiti e incontri dedicati al tema della prevenzione. Proseguono, anche nel mese di febbraio, gli appuntamenti promossi dal Polo Socio Sanitario di Prossimità, con sede in via Re David 76 a Bari, organizzati da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l'Africa Cuamm Bari, in.

