Infertilità maschile e prevenzione | in ospedale una giornata di check up gratuiti

Il 19 marzo, in occasione della festa del papà, l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce organizza una giornata di check-up gratuiti dedicata alla prevenzione dell’infertilità maschile presso il Centro di Procreazione medicalmente assistita. L’iniziativa prevede accessi liberi per chi desidera sottoporsi ai controlli, offrendo un’opportunità di attenzione e diagnosi senza costi. La giornata si svolge in reparti specifici dell’ospedale e si rivolge a uomini interessati a verificare il proprio stato di salute riproduttiva.

Il 19 marzo visite gratuite al “Vito Fazzi”. L’iniziativa punta a promuovere diagnosi precoce e informazione su un tema sempre più rilevante, ma che per molti è ancora un tabù L’iniziativa, giunta alla terza edizione, si inserisce in un contesto sanitario e anche demografico che rende il tema della fertilità sempre più rilevante. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, circa il 15 per cento delle coppie incontra difficoltà nel concepimento e nel 40-50 per cento dei casi il fattore maschile è la causa determinante dell’infertilità o ne è concausa. Diversi studi scientifici hanno registrato negli ultimi decenni un progressivo calo della... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

A San Valentino il regalo più bello è la prevenzione: due giorni di check-up gratuiti per la salute del cuoreLe malattie e le disfunzioni dell’apparato cardiocircolatorio sono la principale causa di morte in Italia, ancora oggi: da questo dato nasce...

Allarme infertilità, a Salerno un check-up gratuito di coppia per la Festa della DonnaL'infertilità di coppia è un fenomeno in costante e preoccupante aumento, con una crescita che ha superato il 15% negli ultimi anni.

Tutto quello che riguarda Infertilità maschile

Temi più discussi: Open day della fertilità; Endodiab 2026, in città il congresso che inaugura una nuova rete endocrino-metabolica in Sicilia; Riconoscimento internazionale per il neo direttore di Endocrinologia Giovanni Corona; Endodiab 2026 a Catania, il 6 e 7 marzo il congresso che inaugura una nuova rete endocrino-metabolica in Sicilia.

Al ‘Vito Fazzi’ di Lecce, un check-up gratuito della fertilità maschileIn occasione della Festa del Papà, il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) del presidio ospedaliero Vito Fazzi di Lecce apre le porte alla prevenzione. Il 19 marzo, dalle ore 9:00 alle ... leccenews24.it

Salute riproduttiva maschile. Nasce a Pisa il Centro regionaleSi occuperà di promuovere la salvaguardia e la cura della salute riproduttiva dell'uomo all'interno delle strutture sanitarie regionali. Sarà chiamato anche a migliorare la comunicazione rivolta alla ... quotidianosanita.it

Salvatore Sansalone Urologo Andrologo. . Oggi condivido con voi il primo estratto della mia lunga intervista per @medextv dove parlo di infertilità maschile e delle tecniche di PMA effettuate presso i miei centri medici specializzati in fertilità su territorio nazio - facebook.com facebook