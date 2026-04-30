Pretelli | Falco a un passo ma noi ci siamo

Nel girone A del campionato di Prima categoria, a due giornate dalla fine, le posizioni sono ancora incerte e molte decisioni sono da prendere. Il team di riferimento ha commentato la situazione, affermando che sono vicini a un risultato importante, ma che devono ancora completare il percorso. La competizione rimane aperta, con molte possibilità di cambiamenti nelle ultime partite.

Nel girone A del campionato di Prima categoria al termine del campionato mancano solo due giornate ma c’è ancora molto da decidere. Incominciando dai quartieri alti per la vittoria del torneo e il salto di categoria la più seria indiziata è la Falco Acqualagna: infatti le basta solo un punto per gioire avendo 6 lunghezze di vantaggio sull’ Atletico Mondolfo (il più diretto inseguitore). Relativamente ai playoff, potrebbe saltare per via della forbice dei 10 punti lo spareggio tra la seconda classificata e la quinta (in questo momento sono i 13 punti di differenza). Riguardo la zona pericolante l’ultimo posto è occupato (suo malgrado) dal Csi Delfino (17 punti), poco sopra con 1 punto in più il Muraglia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pretelli: "Falco a un passo ma noi ci siamo" Signorini, Corona e Medugno: cosa emerge dal nuovo video di Falsissimo | RUVIDO 229 Notizie correlate Leggi anche: Iran, Schlein a Meloni: noi ci siamo, ma deve posare la clava Leggi anche: Crudeltà e miracoli, è la Champions. Ma tra i grandi d'Europa ci siamo anche noi Contenuti utili per approfondire Pretelli: Falco a un passo ma noi ci siamoPrima categoria, il dg dell’AtleticoMondolfo: Alla nostra rivale basta un punto per salire, vogliamo chiudere con due vittorie ... sport.quotidiano.net Pretelli: Falco is one step away, but we're here.Atletico Mondolfo's general manager: Our rivals only need one point to advance. We want to finish with two wins. ... sport.quotidiano.net