Sì, ci siamo anche noi tra le grandi d’Europa. Ci siamo grazie all’Atalanta, che ha conquistato una qualificazione straordinaria e inattesa: ha rimontato due gol al Borussia Dortmund, abituato a navigare tra le migliori della Champions, e ha condotto il calcio italiano nella dimensione che dovrebbe sempre appartenergli. Ma ci resta anche il rimpianto di averne soltanto una, di squadre promosse, perché anche la Juve ci ha regalato una notte di speranza, spettacolo, cuore, emozioni, e avrebbe indiscutibilmente meritato di andare avanti. Ha recuperato tre reti al Galatasaray, popolato di campioni che ci ha strappato a suon di milioni, e lo ha fatto benché abbia giocato un tempo e i due supplementari in dieci, segnando due volte in inferiorità numerica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Crudeltà e miracoli, è la Champions. Ma tra i grandi d'Europa ci siamo anche noi

