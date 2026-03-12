Iran Schlein a Meloni | noi ci siamo ma deve posare la clava

La leader di un partito di opposizione ha dichiarato che il presidente del Consiglio agisce senza coinvolgimento, sottolineando che loro sono pronti a collaborare ma chiedono un cambiamento nel tono. Ha aggiunto che gli italiani non sono interessati a uno scontro acceso e che è necessario un approccio diverso. La dichiarazione è stata rilasciata oggi a Roma.

Roma, 12 mar. (askanews) – “La presidente del Consiglio fa tutto da sola, Boccia lo ha spiegato ieri, noi ci siamo, deve posare la clava perchè agli italiani non interessa e non meritano questo spettacolo. La premier faccia il suo dovere invece che attaccare le opposizioni. Noi ci siamo, lo abbiamo detto ieri, il mio numero ce l’ha, l’ho chiamata diverse volte”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Start su Sky risponde a Giorgia Meloni che in una dichiarazione questa mattina rinnova l’appello alle opposizioni anche se si reputa “insultata”. “Ieri la maggioranza ha offerto unità su un testo che abbiamo visto durante la discussione e in cui non si chiede a Trump e Nethanyauh di fermarsi e in cui manca una chiara posizione sul no all’uso della basi oltre gli accordi”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

