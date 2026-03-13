A Carovigno, la nomina di Erica Roma alla presidenza del Consorzio di Torre Guaceto ha suscitato un acceso dibattito pubblico. La decisione ha portato a discussioni tra cittadini e rappresentanti locali, evidenziando le diverse opinioni sulla scelta. Nessun altro dettaglio o motivo viene menzionato, rimanendo focalizzato sui fatti relativi alla nomina e alla reazione della comunità.

La designazione di Erica Roma alla presidenza del Consorzio di Torre Guaceto ha innescato un acceso dibattito pubblico a Carovigno. La scelta, avanzata dall’amministrazione comunale guidata da Massimo Lanzilotti, ha incontrato resistenze da parte dell’opposizione e del Wwf Italia. Il silenzio della presidente designata è durato settimane, interrotto solo per difendere le proprie competenze giuridiche e ambientali contro accuse di incompetenza o favoritismo. L’intero scontro si svolge nel contesto della scadenza naturale del mandato precedente avvenuta lo scorso luglio. Lo scontro istituzionale tra amministrazione e associazioni. L’Amministrazione comunale di Carovigno, sotto la guida di Massimo Lanzilotti, ha proposto due nomi per il nuovo Consiglio di Amministrazione: Erica Roma come presidente e Giuseppe De Biasi come consigliere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torre Guaceto: Erica Roma difende le sue competenze contro

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