Critiche sulle nomine di Torre Guaceto Roma | Rispetto per le donne impegnate in politica

Dopo la fine del mandato del precedente Consiglio di amministrazione del Consorzio di Torre Guaceto, avvenuta a luglio, i tre consorziati, che sono i Comuni di Carovigno e Brindisi insieme a Wwf Italia, hanno presentato una lista di sei candidati, due per ogni organismo. Le nomine sono state oggetto di critiche, in particolare riguardo al rispetto per le donne impegnate in politica.

Dopo settimane di polemiche sulla sua designazione alla presidenza del Consorzio, Erica Roma rompe il silenzio. La presidente designata difende le proprie competenze e denuncia gli attacchi ricevuti CAROVIGNO - Dopo la scadenza del mandato del precedente Consiglio di amministrazione del Consorzio di Torre Guaceto, avvenuta di fatto a luglio scorso, i tre consorziati - Comuni di Carovigno e Brindisi e Wwf Italia - hanno provveduto a proporre i sei membri, due per ognuno, per il nuovo Cda dell’area protetta. Da parte sua, l'Amministrazione comunale di Carovigno, guidata dal sindaco Massimo Lanzilotti, ha proposto Erica Roma e Giuseppe De Biasi, rispettivamente per il ruolo di presidente e consigliere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Leggi anche: Volontari di servizio civile a Torre Guaceto: aperte le candidature

Musei fiorentini, polemica sulle nomine di Giuli. Pd e M5S contestano “ingerenza politica”La recente ondata di nomine nei consigli di amministrazione di alcuni dei più importanti musei fiorentini ha scatenato un acceso dibattito politico.

Aggiornamenti e notizie su Torre Guaceto

Torre Guaceto, Marchionna ci ripensa: confermati i componenti del Cda. Ora assemblea, ma è braccio di ferro sulla guidaIl Comune di Carovigno ha scelto da quasi due mesi; il Comune di Brindisi lo ha fatto ieri. Ed in attesa che anche il Wwf ufficializzi le sue nomine, ad oggi manca solo la ... quotidianodipuglia.it

La prof delle superiori e il tabaccaio-gommista nel cda dell’oasi: nomine al veleno a Torre GuacetoI ricorsi dei candidati con curriculum di prestigio esclusi e le proteste dei partiti, dal Pd a FdI. Il Wwf: Siamo preoccupati, la scelta dei vertici va ... bari.repubblica.it