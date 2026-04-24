La Procura di Pavia si prepara a chiedere la revisione del processo per l’omicidio di Garlasco. La Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, e l’avvocato generale Lucilla Tontodonati hanno presentato un’istanza formale in questa direzione. La richiesta riguarda il caso di un uomo condannato per un delitto avvenuto diversi anni fa, ancora al centro di attenzione giudiziaria.

La Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni e l'avvocato generale Lucilla Tontodonati hanno incontrato il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, in merito alla richiesta di revisione del processo in cui Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 17 agosto 2007 nella villetta di famiglia in via Pascoli, a Garlasco. "Nelle prossime settimane - ha affermato Nanni - arriverà una informazione dalla procura di Pavia su quanto è stato fatto", con la relativa documentazione. "Noi studieremo i documenti e valuteremo se chiedere ulteriori atti per presentare una eventuale richiesta di revisione a Brescia".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, la Procura di Pavia verso la richiesta di revisione per Stasi

«Stasi, chiederemo la revisione del processo». Procura di Pavia verso la chiusura delle indagini

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