Presentato il Diario di un naturalista a Palazzo Santo Stefano

Questa mattina, nella Sala Consiglio di palazzo Santo Stefano, si è tenuta la presentazione del libro “Diario di un naturalista” scritto da Enzo Moretto, direttore del museo degli insetti. L'evento ha visto la partecipazione di alcuni presenti, che hanno ascoltato la lettura di estratti e informazioni sull'opera. La scena si è svolta in un ambiente culturale dedicato alla divulgazione scientifica e alla natura.

La Sala Consiglio di palazzo Santo Stefano ha ospitato questa mattina, 30 aprile, la presentazione del libro “Diario di un naturalista” di Enzo Moretto, direttore di Esapolis, il museo degli insetti.Il volume racconta in forma di diario, esperienze, osservazioni e riflessioni nate da una vita.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Alla scoperta di Palazzo Santo Stefano e i suoi sotterraneiLa (vera) storia di Sal Da Vinci: il debutto a 7 anni a teatro, il passato da attore, poi il successo di "Rossetto e caffè" Domenica 8 Marzo 2026. Parità salariale, a Palazzo Santo Stefano il confronto sulla direttiva europeaParità di retribuzione fra uomini e donne per “uno stesso lavoro” o “un lavoro di pari valore”. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Diario di bordo del Consiglio Federale — 27 aprile 2026 — L’undicesima tappa; Tra guerra ed editoria: Tommaso Panozzo presenta La mia vita. Storia di un uomo, il diario di Umberto Panozzo; Il diario di Fra’ Cassiano da Macerata, presentazione del libro di Elio Marini al Belvedere Beligatti; Diario dal Fuorisalone 2026: le scelte degli editor di Vogue Italia, in giro per la città. Controvento. Il diario controcorrente di Carbini presentato in RegioneArezzo, 04 aprile 2025 – Quarantena, distanziamento sociale, tamponi, Recovery Plan. Termini che per mesi hanno scandito le nostre giornate e che oggi sembrano affiorare soltanto nei ricordi di un ... lanazione.it Marina Nastro Rosa Tour, presentato il 'Diario di bordo 2024'Il Giro dell'Italia a vela del 2024 raccontato oggi, presso il Villaggio di Regata, dai protagonisti della scorsa edizione: Riccardo Simoneschi, Ceo & Executive Manager del Marina Militare Nastro Rosa ... ansa.it 14 Dal diario di Pietro,19 settembre:”Non è vero,anche gli alberi a Natale hanno un regalo,un grandissimo regalo:la grande Colomba.Cosa possiamo desiderare di più”. La grande Colomba “Ogni anno,il 32 dicembre (il calendario del bosco è diverso dal vo - facebook.com facebook