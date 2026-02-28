Alla scoperta di Palazzo Santo Stefano e i suoi sotterranei

Domenica 8 marzo 2026, il Palazzo Santo Stefano aprirà le sue porte al pubblico, offrendo la possibilità di visitare la sede storica della Provincia di Padova e della Prefettura. L’edificio, noto per la sua importanza amministrativa, nasconde anche sotterranei che raramente sono accessibili. La visita permetterà di scoprire le sue architetture e i locali meno conosciuti, ancora poco esplorati da cittadini e visitatori.

Domenica 8 Marzo 2026. Sede storica della Provincia di Padova e della Prefettura, Palazzo Santo Stefano è uno scrigno di bellezze e memorie ancora poco conosciute da cittadini e turisti. Le sue origini risalgono all'anno Mille come monastero benedettino femminile, ma sono tante le trasformazioni che si sono succedute, soprattutto dopo le soppressioni napoleoniche del 1810. Dal 1868 l'edificio ospita l'Amministrazione provinciale, la Prefettura e la residenza del Prefetto.

