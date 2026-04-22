Immissioni in ruolo docenti 2026 come capire probabilità di assunzione dagli elenchi regionali? Le variabili in gioco

Il 20 aprile 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV e condotto da Andrea Carlino con la partecipazione della docente Sonia Cannas, si è discusso degli elenchi regionali relativi alle immissioni in ruolo dei docenti. L'incontro ha approfondito i requisiti necessari e i tempi di accesso, offrendo chiarimenti sulle variabili che influenzano le possibilità di assunzione in base alle liste di ciascuna regione.

Nel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta in normativa scolastica, si è parlato degli elenchi regionali per le immissioni in ruolo, con un focus su requisiti e tempi di accesso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti, posizione ultimo nominato 2025/26. Utile per gli elenchi regionali Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, ecco quanti candidati ci sono ancora nelle graduatorie dei concorsi. Utile per gli elenchi regionali Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti, posizione ultimo nominato 2025/26. Utile per gli elenchi regionali; Assunzione in ruolo docenti: nuova procedura prevista in attuazione al PNRR; Assunzioni Docenti 2026: gli Elenchi regionali per il ruolo avranno priorità sulle GPS sostegno? Ecco come cambia l'ordine delle immissioni in ruolo. Tutte le indicazioni indispensabili in materia; Elenchi regionali: saranno veramente importanti per le immissioni in ruolo 2026? Pillole di Question time. Immissioni in ruolo 2026: graduatorie concorso PNRR3 saranno pubblicate entro il 30 giugno per rispettare i target del PNRR?Nel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it Immissioni in ruolo docenti di sostegno da Gps I fascia, pubblicato decreto: arriva la proroga – PDFIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato ieri, 20 aprile, il Decreto Ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026 che disciplina una procedura straordinaria per l’assunzione a tempo indetermina ... tecnicadellascuola.it IMMISSIONI IN RUOLO 2026: ATTENZIONE ALLA PRIORITÀ! Origine Concorsi Scuola Dal 2026 cambia tutto nel reclutamento docenti Piattaforma Origine Concorsi Scuola Origine I nuovi elenchi regionali avranno priorità sulle GPS sostegno Le GPS - facebook.com facebook Le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2026/27 concludono il piano di assunzione PNRR con il nuovo sistema di reclutamento e hanno l’ambizione di dare un segnale forte per lo svuotamento delle graduatorie, con l’utilizzo sia dei nuovi elenchi region… x.com