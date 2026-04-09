Programmi nazionali e regionali | un motore per le start-up a Napoli?

A Napoli, i programmi nazionali e regionali dedicati alle start-up sono stati recentemente oggetto di attenzione, con diverse iniziative che supportano l’avvio di nuove imprese nel territorio. La città, nota per il suo patrimonio culturale e storico, sta anche cercando di sviluppare il settore imprenditoriale, con interventi mirati a favorire l’innovazione e la crescita di nuove aziende. Questi programmi coinvolgono enti pubblici e privati e si concentrano su vari settori, tra cui tecnologia, arte e turismo.

"> Napoli: Un Tesoro Culturale e Storico. Napoli è senza dubbio una delle città più iconiche d’Italia. Conosciuta per il suo sole, il mare, il profumo della pizza e il suono del mandolino, questa metropoli ha molto altro da offrire. Fondata oltre 2500 anni fa, Napoli è stata la culla di diverse popolazioni e culture, dai normanni agli Aragonesi, passando per gli Asburgo e i Borboni, fino a Napoleone e Gioacchino Murat. La città è costellata di castelli, teatri, chiese e altre bellezze architettoniche che raccontano la sua ricca storia. La cultura partenopea si manifesta attraverso la tradizione della maschera, con personaggi iconici come Pulcinella, e attraverso opere di maestri come Eduardo De Filippo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Benessere giovani: Misure urgenti a salvaguardia degli obiettivi inerenti i programmi strutturali, comunitari, nazionali e regionali08/04/2020 - Si comunica a tutti i soggetti beneficiari dell’intervento Benessere Giovani – Organizziamoci che con D.D. n. 290 del 7.4.2020 sono stata approvate dalla DG 11 1. la Circolare Attuativa ... regione.campania.it

Prenderà il via mercoledì 1 aprile il nuovo percorso formativo “Indicazioni nazionali e autonomia delle scuole: la costruzione del curricolo verticale”. Si comincia alle ore 17 con un intervento del Prof. Italo Fiorin sul tema: "Dalla scuola dei programmi alla scu - facebook.com facebook