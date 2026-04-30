Presentata Arena degli Etruschi tre giorni di musica tra tradizione e innovazione della scena campana

È stata presentata questa mattina presso il Centro Polifunzionale Aggregativo di Salerno l’iniziativa “Arena degli Etruschi”, una manifestazione di tre giorni dedicata alla musica della scena campana. L’evento si svolgerà tra tradizione e innovazione e prevede diverse esibizioni e momenti di intrattenimento. La presentazione ufficiale ha coinvolto gli organizzatori e alcuni rappresentanti locali. La manifestazione si terrà nel territorio della provincia di Salerno.

Conto alla rovescia per “l’Arena degli Etruschi”, la tre giorni che celebra la tradizione e l’innovazione musicale della scena campana, presentata, questa mattina, presso il Centro Polifunzionale Aggregativo Matierno, a Salerno. Dal 7 al 9 maggio 2026, proprio gli spazi esterni del Centro.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Arena degli Etruschi 2026: a Salerno tre giorni di musica gratuita Tre giorni tra fiori, musica e tradizione: Trebaseleghe celebra la primaveraTrebaseleghe si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della primavera, dei fiori e della convivialità. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'Arena degli Etruschi si presenta: l'appuntamento al Centro Polifunzionale di Matierno; Arena degli Etruschi 2026: a Salerno tre giorni di musica gratuita; Arena degli Etruschi 2026 | a Salerno tre giorni di musica gratuita. Arena degli Etruschi 2026: a Salerno tre giorni di musica gratuitaSarà presentata giovedì 30 aprile 2026 alle ore 10.30, presso il Centro Polifunzionale Aggregativo di Matierno, la nuova edizione de l’Arena degli ... zon.it L'Arena degli Etruschi si presenta: l'appuntamento al Centro Polifunzionale di MatiernoDal 7 al 9 maggio 2026, proprio gli spazi esterni del Centro di via degli Etruschi (ex scuola elementare), ospiteranno l’importante rassegna musicale, a ingresso gratuito, organizzata da Musikattiva A ... salernotoday.it Youth Agenda Italia presentata alla Camera dei Deputati: protagonista un'attrice reggina | NOME - facebook.com facebook L'avvocato Michele Croce, tifoso del Verona, a Pressing: "Ero allo stadio con mio figlio a vedere Inter-Verona. Ho fatto io una denuncia-querela e l'ho presentata telematicamente presso la Procura di Milano. Nel mio esposto ho denunciato nello specifico Di Vu x.com