Arena degli Etruschi 2026 | a Salerno tre giorni di musica gratuita

Il 30 aprile 2026 alle 10.30 si terrà presso il Centro Polifunzionale Aggregativo di Matierno la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione dell’Arena degli Etruschi, un evento musicale previsto a Salerno. La manifestazione si svolgerà in tre giorni e offrirà concerti gratuiti aperti al pubblico, coinvolgendo diversi artisti e generi musicali. La rassegna si inserisce nel calendario culturale della città e avrà luogo nel 2026.

Sarà presentata giovedì 30 aprile 2026 alle ore 10.30, presso il Centro Polifunzionale Aggregativo di Matierno, la nuova edizione de l’Arena degli Etruschi, la rassegna musicale che animerà la città di Salerno. Ad organizzare la manifestazione è Musikattiva APS, con il patrocinio di Scabec, della Regione Campania e del Comune di Salerno. I dettagli del programma saranno illustrati nel corso della conferenza stampa del 30 aprile, presso il Centro Polifunzionale Aggregativo Matierno, in via degli Etruschi 8587. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare la musica dal vivo e promuovere il territorio, offrendo al pubblico un’esperienza culturale accessibile e di qualità.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Arena degli Etruschi 2026: a Salerno tre giorni di musica gratuita Notizie correlate Leggi anche: "L'Arena degli Etruschi" si presenta: l'appuntamento al Centro Polifunzionale di Matierno Leggi anche: A Calenzano arriva "Musica in piazza": tre giorni di musica, ballo e street food Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: L'Arena degli Etruschi si presenta: l'appuntamento al Centro Polifunzionale di Matierno; 'L'Arena degli Etruschi' si presenta: l'appuntamento al Centro Polifunzionale di Matierno; Intrattenimento serale, aree food e sport in acqua: manifestazioni di interesse per il Lungomare dei Navigatori Etruschi. L'Arena degli Etruschi si presenta: l'appuntamento al Centro Polifunzionale di MatiernoDal 7 al 9 maggio 2026, proprio gli spazi esterni del Centro di via degli Etruschi (ex scuola elementare), ospiteranno l’importante rassegna musicale, a ingresso gratuito, organizzata da Musikattiva A ... salernotoday.it LISTA DEL CANDIDATO SINDACO ARENA ESCLUSA A MATTINATA: ricorso al Tar contro la decisione della commissione elettorale - facebook.com facebook Buongiorno con la prima pagina de L’Arena di oggi, domenica 26 aprile 2026 x.com