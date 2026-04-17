Tre giorni tra fiori musica e tradizione | Trebaseleghe celebra la primavera

Trebaseleghe si appresta a vivere un fine settimana dedicato alla primavera, con appuntamenti che coinvolgono fiori, musica e tradizioni locali. La cittadina si anima per tre giorni di eventi, tra esposizioni floreali e spettacoli musicali, che richiamano residenti e visitatori. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, offrendo un’occasione per condividere momenti di socialità e festeggiare l’arrivo della stagione.

Trebaseleghe si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della primavera, dei fiori e della convivialità. Da oggi, venerdì 17 aprile, a domenica 19 aprile torna infatti la Festa di Primavera, giunta alla 34esima edizione, manifestazione ormai storica per il territorio, organizzata.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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