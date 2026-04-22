Dal 11 al 19 luglio si terrà la nuova edizione di Naturalmente Pianoforte, evento che trasformerà la valle del Casentino in un luogo dove musica, arte e paesaggio si incontrano. La manifestazione vede la partecipazione di artisti noti e rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di musica classica e non solo. La rassegna si svolge tra diverse location all’interno della valle, offrendo un calendario ricco di appuntamenti.

Tornerà dall’11 al 19 luglio Naturalmente Pianoforte la manifestazione pronta a trasformare la valle del Casentino in un’esperienza in cui musica, arte e paesaggio si fondono. Novità di questa edizione la presenza dello scrittore, autore e interprete teatrale Andrea Scanzi che curerà la direzione de "Gli Incontri - Le Parole", insieme a don Luigi Verdi della Fraternità di Romena. In arrivo sei dialoghi nati per abbattere i confini tra pensiero e musica: "Ho accettato senza indugio la proposta di questa collaborazione - spiega Andrea Scanzi - perché adoro la mia provincia e adoro Naturalmente Pianoforte. Ho voluto portare in Casentino donne e uomini liberi, stimolanti, veri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gratteri, Foglietta, Elio: calano i big. Svolta di Naturalmente Pianoforte

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