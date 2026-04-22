Gratteri Foglietta Elio | calano i big Svolta di Naturalmente Pianoforte
Dal 11 al 19 luglio si terrà la nuova edizione di Naturalmente Pianoforte, evento che trasformerà la valle del Casentino in un luogo dove musica, arte e paesaggio si incontrano. La manifestazione vede la partecipazione di artisti noti e rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di musica classica e non solo. La rassegna si svolge tra diverse location all’interno della valle, offrendo un calendario ricco di appuntamenti.
Tornerà dall’11 al 19 luglio Naturalmente Pianoforte la manifestazione pronta a trasformare la valle del Casentino in un’esperienza in cui musica, arte e paesaggio si fondono. Novità di questa edizione la presenza dello scrittore, autore e interprete teatrale Andrea Scanzi che curerà la direzione de "Gli Incontri - Le Parole", insieme a don Luigi Verdi della Fraternità di Romena. In arrivo sei dialoghi nati per abbattere i confini tra pensiero e musica: "Ho accettato senza indugio la proposta di questa collaborazione - spiega Andrea Scanzi - perché adoro la mia provincia e adoro Naturalmente Pianoforte. Ho voluto portare in Casentino donne e uomini liberi, stimolanti, veri.🔗 Leggi su Lanazione.it
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