Premio Gianni Rodari La prima è un successo

Da ilgiorno.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il " Varese premio Gianni Rodari " ha celebrato il momento conclusivo della sua prima edizione. Che ha messo a segno numeri importanti, ben oltre le aspettative del comitato promotore che ha voluto istituire il concorso, ricordando la figura dell’autore della letteratura d’infanzia, che abitò a Gavirate e insegnò in alcune scuole del territorio. Destinatari del premio proprio gli alunni delle elementari di tutta la provincia: 44 le scuole che hanno partecipato, per un totale di 149 classi e 2800 alunni coinvolti. Ben 300 i lavori presentati, che sono stati molto apprezzati dalla giuria che ha scelto i primi tre per ogni categoria e ha assegnato anche 36 menzioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Varese | «Premio Rodari, un grande successo»

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