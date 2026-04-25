Premio Gianni Rodari numeri record Coinvolte 44 materne e 2.800 bambini

Il Premio Gianni Rodari ha registrato un numero record di partecipanti quest’anno, coinvolgendo 44 scuole materne e circa 2.800 bambini provenienti da tutta la provincia, da Castellanza a Luino. Tra le scuole coinvolte anche una pluriclasse dell’ospedale di Busto. La manifestazione ha visto la partecipazione di istituti di diverse località, con attività dedicate alla creatività e all’espressione dei più piccoli.

Hanno partecipato scuole da tutta la provincia, da Castellanza fino a Luino. Compresa anche la pluriclasse dell’ospedale di Busto. Ottimo riscontro per la prima edizione del " Varese Premio Gianni Rodari ", iniziativa lanciata dal comitato promotore Varese per Rodari che ha voluto in questo modo celebrare la memoria e l’eredità culturale di un maestro della letteratura per l’infanzia. Una figura legata anche al territorio, dove trascorse gli anni dell’adolescenza, in quel di Gavirate. Per l’edizione inaugurale il concorso è stato suddiviso in due categorie: "Albi illustrati" per le classi prima, seconda e terza della scuola primaria e "Fiabe, filastrocche, racconti e graphic novel" per quarte e quinte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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