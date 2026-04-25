A Varese si registra un record di partecipanti al Premio Gianni Rodari, con oltre 2800 studenti provenienti da 44 istituti scolastici. La competizione, dedicata al tema della pace, ha visto la realizzazione di circa 300 opere da parte degli studenti, coinvolgendo scuole situate tra Castellanza e Luino. La manifestazione si conferma come uno degli eventi più partecipati nel panorama educativo locale.

? Cosa sapere Oltre 2800 studenti di 44 istituti partecipano al Premio Gianni Rodari a Varese.. Il concorso sulla pace coinvolge scuole da Castellanza a Luino con 300 opere.. Oltre 2800 studenti e 44 istituti primari hanno preso parte alla prima edizione del Varese Premio Gianni Rodari, un’iniziativa che ha registrato una partecipazione superiore alle previsioni iniziali coinvolgendo scuole da Castellanza fino a Luino. Il concorso, ideato dal comitato Varese per Rodari, ha trasformato la memoria culturale di un autore profondamente legato al territorio di Gavirate, dove visse durante l’adolescenza, in un potente strumento educativo per le nuove generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese, successo record per il Premio Rodari: 2800 studenti alla sfida

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