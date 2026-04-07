Nella preghiera della sera del 7 aprile 2026, le persone si rivolgono a una divinità per chiedere di non essere lasciate sole, cercando conforto e protezione. La cerimonia si svolge con uno sguardo rivolto verso il cielo, mentre si cerca di lasciar andare le preoccupazioni accumulate durante la giornata. L’atto si conclude con un desiderio di essere avvolti dall’amore infinito di questa entità superiore.

La preghiera della sera, con lo sguardo rivolto al cielo, per scacciare le preoccupazioni di questo giorno oramai giunto al termine e lasciarci avvolgere dal suo infinito amore. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 7 Aprile 2026: chiediamo al Signore di non lasciarci soli

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La preghiera di Leone per i popoli "tormentati dalla guerra". "Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo" ha detto concludendo la preghiera del Regina Coeli a Piazza San Pietro. #ANSA x.com