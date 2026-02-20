Preghiera della sera 20 Febbraio 2026 | Ti ringrazio di questa giornata

Il rito della sera si svolge ogni giorno alle 20 febbraio 2026, quando molte persone recitano la preghiera “Ti ringrazio di questa giornata”. Dopo ore di lavoro o di studio, questa abitudine aiuta a riflettere sulle esperienze vissute e a lasciarsi alle spalle le preoccupazioni. Con questa semplice azione, i fedeli cercano di trovare serenità e di prepararsi a un riposo tranquillo. La preghiera rappresenta un momento di calma e di consapevolezza.

Concludi la giornata con la preghiera della sera “Ti ringrazio di questa giornata”. un momento di esame di coscienza per affidare ogni affanno a Dio e ritrovare la pace per un riposo benedetto. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da tutti gli attacchi del maligno. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi il Suo Santo Spirito. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

