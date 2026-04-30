‘Pre-Season Tour 2026’ il Milan vola a Giacarta | sfida con il Chelsea Data e orario

Il Milan ha annunciato la partecipazione al Pre-Season Tour 2026, con una partita programmata a Giacarta contro il Chelsea. La gara si terrà a una data ancora da confermare e l’orario sarà comunicato successivamente. La sfida tra le due squadre fa parte del programma di preparazione estiva prima dell’inizio della nuova stagione. I dettagli sulla trasferta sono stati resi noti dalla società sportiva.

Il Milan sta per finire la stagione: mancano quattro partite e poi si penserà al futuro. Si parte questa domenica contro il Sassuolo, poi Atalanta in casa, Genoa in trasferta e si chiude contro il Cagliari a San Siro. Spazio poi al calciomercato, ai Mondiali del 2026 e poi alle partite pre stagionali. Il Milan di Massimiliano Allegri giocherà un 'Pre-Season Tour 2026'. Il Diavolo, come riporta il sito ufficiale dei rossoneri, giocherà a Giacarta, in Indonesia, dove affronterà il Chelsea al Gelora Bung Karno Stadium sabato 8 agosto 2026 alle ore 19.00 locali. Altra partita annunciata quindi per il tour estivo del Milan, che vedrà anche un derby amichevole contro l'Inter a Perth in Australia, partita in programma alle 18 locali del 5 agosto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - ‘Pre-Season Tour 2026’, il Milan vola a Giacarta: sfida con il Chelsea. Data e orario Notizie correlate Il Milan torna in Australia per il Pre-Season tour 2026: derby con l’Inter in vista. Il comunicato ufficialeIl Milan ha fatto sapere che anche la prossima estate tornerà in Australia per la tournée di preparazione. Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris firma il nuovo record della pre-season, problemi per la Ferrari Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: GENOA PRE-SEASON 2026/27 IN VAL DI FASSA; Manchester City announce pre-season plans before 2026/27 campaign; Castellanzese-Milan Futuro 1-3, Serie D 2025/2026: il report; Genoa, presentato il ritiro estivo: tutti i dettagli. Pre-Season Tour 2026, due amichevoli estive già programmate per il Milan: derby in Australia e sfida contro il Chelsea in IndonesiaInizia a prendere forma l'estate del Milan che sarà impegnato in due amichevoli di prestigio: prima i rossoneri affronteranno l'Inter in Australia e poi successivamente, l'8 ... milannews.it AC MILAN'S 2026 PRE-SEASON TOUR STOPS IN INDONESIAA new and significant stop has been added to AC Milan's 2026 Pre?Season Tour. As part of preparations for the upcoming season, the men’s First Team will travel to Jakarta, Indonesia, to face ... sports.yahoo.com MILAN, L'8 AGOSTO AMICHEVOLE CONTRO IL CHELSEA IN INDONESIA Nuova importante tappa per il Pre-Season Tour 2026 di AC Milan. Nell'ambito della preparazione alla prossima stagione sportiva, la Prima Squadra maschile volerà a Giacarta, in I - facebook.com facebook «"IL MILAN VOLA IN INDONESIA! UFFICIALE: L'8 AGOSTO SFIDA AL CHELSEA A GIACARTA. IL PRE-SEASON TOUR 2026 SI COMPLETA CON UN MATCH STORICO DAVANTI A 40 MILIONI... #MilanChelsea #IndonesiaRossonera #PreSeasonTour x.com